Dropper EM

Karsten Warholm informerte på en pressekonferanse tirsdag at han har bestemt seg for å droppe innendørs-EM som arrangeres i Polen i starten av mars. – Det var en veldig kjip beslutning å ta, og det satt langt inne. Jeg er tittelforsvarer der, og jeg føler jeg er i veldig bra form, sier Warholm. Han forklarer at han er for bekymret for hva det kan bety å bli smittet av koronaviruset, både for ham selv og for treneren Leif Olav Alnes (64).