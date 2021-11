Drop-in vaksine i Ålesund

Ålesund kommune opnar opp for drop-in vaksine måndag 15. november. Dette fordi dei har 170 ledige vaksinetimar. Kommunen skriv at drop-in er mellom klokka 09.30 og 11.30 og mellom 12.30 og 15.00 på Moa Amfi Aust for alle mellom 12 til 100 år. Timane kan òg bestillast på førehand på helseboka, skriv kommunen.