Dronningen og Opdahl er Peer Gynt-utstillere

– Vi gleder oss til å ønske velkommen til årets 150-års jubileum av verket Peer Gynt, og er veldig glad for at vi får et flott kunstnermøte med Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl, sier administrerende direktør i Peer Gynt as, Marit Lien.

Kunstutstillingen åpnes 5. august i Peer Gynt-huset på Vinstra, av forfatter Ingar Sletten Kolloen. Den older åpnet hver dag frem til frem til og med 13. august.

Ørnulf Opdahls medium er i hovedsak oljemaleriet. Kunstneren har sagt at for ham er landskapsmaleriene først og fremst et speil på sinnsstemninger, der det ikke dreier seg om å gjenskape naturen, men om å konsentrere uttrykket slik at man kan kjenne igjen en stemning. Da blir kontrasten mellom den bestandige naturen og de raskt skiftende værforholdene også et bilde på menneskesinnet.

– Dramaet Peer Gynt er rikt på natur og kan også beskrives som et dypdykk i menneskesinnet, heter det fra arrangørene, som også fremholder at dronningens kunst gjør slik som kunsten ofte gjør – gir oss nye perspektiver på kjente ting.

Interessen for natur og foto, samt Kjell Nupens "strøk" og Opdahls mørke fjell, lar seg tydelig merke i hennes kunstuttrykk.

– Vi finner en balansert stillhet i naturformene, her møter abstraherte naturformer både figurasjon og dekorasjon, heter det fra Galleri Zink, som er gallerist for årets Peer Gynt kunstutstilling slik de har vært de 5 siste årene.