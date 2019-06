Dronninga opna utstilling

Dronning Sonja er sommarutstillar på Alnes fyr på Godøya. I dag var ho på fyret og opna utstillinga der kunsten hennar blir vist fram. – Eg er beæra over at eg får lov til å stille ut her. Eg har alltid hatt eit godt forhold til Godøya, seier dronninga.