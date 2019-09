Drone over Veslemannen

Vakthavande geolog i NVE seier at det også i natt har det vore nokre små ras ved Veslemannen i Rauma, sjølv om det meste av fjellpartiet truleg raste torsdag kveld. Geologane, som kjem frå Trondheim i dag, skal bruke drone og web-kamera, for å undersøke nærare når det blir lyst. Truleg tar dei seg og opp til toppen med helikopter for å sjå nærare.