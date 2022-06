Drog inn lappen frå bussjåfør

Politiet drog i sertifikatet til ein bussjåfør i Ørsta i natt. Dei har mistanke om at vedkomande har køyrd uforsvarleg, og at bussen har vore i grøfta. Det var ingen andre i bussen og ingen personar er skada i hendinga. Politiet opplyser til NRK at dei har oppretta sak.