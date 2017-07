Dro med seg tre kompiser på ferie gjennom «Langtvekkistan»

I påsken leste Martin Ervik en artikkel i Aftenposten som het «Reis til Langtvekkistan». Bare få dager senere hadde han og en kompis bestilt seg en enveisbillett til Almaty i Kasakhstan.

– Det bare balla på seg derfra. De to andre kastet seg på ganske raskt, forteller Ervik.

Reiser i overfylte minibusser og til fots

I nesten hele julimåned har kompisgjengen på fire reist gjennom «stan-landene», som Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan og Aserbajdsjan.

SELFIE: Martin Ervik og kompisene fikk sitte på gratis med noen lokale i Kirgisistan, etter at bilen deres brøt sammen etter 10 timer på veien. Foto: Instagram: martinervik

– Det er veldig vanlig å reise med «shared taxis» og såkalte «mashrutkas», som er overfylte minibusser. Minibussene er en opplevelse i seg selv, da det er som å kjøre rundt i en varmeovn i flere timer, uten dopause, forteller Ervik.

For å komme til Turkmenistan måtte de ta beina fatt.

– Vi må gå noen kilometer gjennom ørkenen over grensa. Det er for øvrig meldt ca. 44 varmegrader i skyggen når vi skal det, sa Ervik før de tok turen fatt.

Spilte landskamp i Pamir-fjellene

Da gjengen skulle langs Pamir Highway i Pamir-fjellene, leide de en bil med sjåfør. Veien skal være vanskelig å ferdes på uten å ha kjennskap til landskapet.

– Sjåføren kunne ikke et kløyva ord engelsk, men vi kommuniserte så godt vi kunne og endte opp med å bli gode venner.

Guttene ble invitert til å spille landskamp i fotball i den lille landsbyen Bulunkul. Foto: Instagram: martinervik

Her stoppet de i Bulunkul, en liten landsby midt ute i ørkenlandskapet. Landsbyen er fattig og får blant annet støtte fra Unicef sitt matprogram.

– Barna og ungdommene kunne engelsk og inviterte oss til å spille fotballkamp. Fem minutter senere sto de plutselig oppstilt i oransje drakter, samtidig som landsbyen begynte å samle seg rundt bana. Vi vant til slutt 7-2, men det er vel kanskje ikke så viktig.

Innså de var langt fra Norge

Grensen over til Afghanistan. Foto: Instagram: martinervik

På den firedagers lange kjøreturen i Tadsjikistan, langs grensen til Afghanistan, ble en spesiell opplevelse for guttene. Denne grensen blir kalt «Wakhan Corridor», og på det nærmeste var grenseelven så smal at man kunne kaste en stein over til den afghanske siden.

– Man kunne se de afghanske bøndene drive på med sitt. Vissheten om at Taliban det siste året har beveget seg nordover for å passe på smuglerrutene sine, grunnet IS sin tilstedeværelse i Øst-Afghanistan, gjør at dalen er veldig befestet av soldater. Dette var noe som virkelig får en til å tenke på at en er langt hjemmefra.

Ble bedt i bryllup og holdt tale

Den nest siste dagen av bilturen i Pamir-fjellene ga sjåføren

– Nest siste dag ga han oss plutselig telefonen. På andre enden av røret var det en kar som pratet engelsk, som inviterte oss i bryllupet til sjefen til sjåføren vår som æresgjester, sier Ervik.

Martin Ervik holder tale under bryllupet. Foto: Instagram: martinervik

Bryllupet var et tradisjonelt Pamir-bryllup, og guttegjengen ble plassert på bordet ved siden av brudeparet. Dette ble en fest på fem timer, med tradisjonell dans og lokal mat.

– Jeg ble også invitert opp for å overrekke gratulasjoner til brudeparet, og endte med det opp med å holde tale foran ca. 200 personer.

Se turen gjennom Pamir-fjellene og video fra bryllupet i Instagram-innlegget under.

Presidenten og den høye flaggstangen

Et av stoppene i Tadsjikistan var hovedstaden Dusjanbe. En by Ervik beskriver som snodig.

Verdens høyeste flaggstang er i Tadsjikistan, og er 165 meter høy. Foto: INSTAGRAM: MARTINERVIK

– Presidenten her har fått for seg at her skal alt være størst i verden. De har blant annet bygget verdens største bibliotek, verdens høyeste flaggstang, verdens største White House, som er en større kopi av den amerikanske og mer. Man føler seg ganske liten under en flaggstang som er 165 meter høy.

Ferien skal ende i Georgia, men først skal de få seg en litt mer «tradisjonell» strandferie i Baku, Aserbajdsjan. Mye av det guttene sitter igjen med, er et inntrykk av stor gjestfrihet.

– Gjestfriheten de viser her i Sentral-Asia har jeg aldri opplevd noen andre steder, i hvert fall ikke i Europa. Folk stopper oss hele tiden for å hilse, slå av en prat og hjelpe oss med hva vi måtte trenge. Alt uten å forvente en krone tilbake. Tror vi skandinaver har noe å lære her, da vi ikke engang tørr å se hverandre i øynene eller hilse på sidemannen på bussen en gang.

