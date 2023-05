Drivhus brann ned

I Volda blei eit drivhus totalskadd i brann i natt. Det var, ifølgje politiet, ikkje fare for at brannen skulle spreie seg til bustadhus i nærleiken. Men tre bebuarar blei sende til legevakt for sjekk. Dei hadde fått i seg litt røyk i samband med sløkkearbeidet.

Brannvesenet opplyser at eigaren gjorde ein god innsats med bruk av pulverapparat og husbrannslange før brannvesenet kom til staden.

Politiet opplyser at brannårsaka ikkje er kjend, men at politiet har stor tru på at saka blir oppklart.