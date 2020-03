Driftsmanual var mangelfull

Ein mann omkom i ein båt som høyrer til reiarlaget Rostein, som held til på Harøya i Ålesund. Statens havarikommisjon meiner skipet sin driftsmanual var mangelfull med omsyn til arbeid som involverte brønnluka, der den tilsette omokm når vedkomande skulle utføre arbeid, det skriv Sunnmørsposten. Dei skriv også at reiarlag, byggeverft og Sjøfartsdirektoratet har sett i verk tiltak for at liknande ulykker ikkje skal skje igjen.