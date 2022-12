Drift på Njord til 2040

Olje- og gassfeltet Njord i Norskehavet er klar for ny drift etter sju år med oppgradering. Feltet kan no bli drifta til 2040. Produksjonen frå Njord-feltet skulle starta opp igjen for to år sidan, men blei forseinka på grunn av pandemien. Olje- og gass frå Njord blir ført i land til Ormen Lange-anlegget i Aukra.