Draugens nye plattformsjef

Kyllingbonde og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe skal gå et kvalifiseringsprogram for å bli plattformsjef på Draugen-plattformen i Norskehavet. Stavanger Aftenblad melder at den tidligere Senterparti-toppen allerede har tatt sikkerhetskurs og straks skal gå i gang med lærlingperioden for å bli oljearbeider i Nordsjøen.