Drapstrua etter vaksineutspel

Kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy seier han har blitt drapstrua etter at han gjekk ut og var uroa over at helsearbeidarar ikkje tek imot vaksine. Det skriv Vestlandsnytt. Aglen seier til avisa at han kjem til å melde saka til politiet måndag. Aglen skal ha fått ei melding frå ein namngjeven person som trua med å drepe han dersom han held fram å snakke om uvaksinerte helsearbeidarar. Smitteutbrotet i Herøy er så omfattande at kommunen no må sette uvaksinerte helsearbeidarar til å pleie eldre og sjuke.