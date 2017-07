Dramatisk biljakt endte i kollisjon

Torsdag ettermiddag like før klokken 16 kjørte en personbil inn i en bobil på Strømsholmen på Atlanterhavsvegen. Personbilen hadde blitt jaktet på av flere politipatruljer gjennom store deler av Fræna kommune.

– Klokka 14.30 fikk politiet melding om mistanke om ruskjøring i Fræna kommune fra en privatperson. Vi søkte opp eier av bilen, og det viste seg å være en mann fra Nordmøre vi kjenner godt til fra før, forteller operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt.

En eldre stasjonsvogn kolliderte med en bobil på Atlanterhavsvegen, etter en politijakt gjennom store deler av Fræna Foto: Tommy Stormo

Nektet å stoppe for politiet

Hun forteller videre at politiet etter tipset traff på bilen ved Farstad. De ønsket å stoppe den og ga tegn til det, men føreren nektet å stoppe, og kjørte frem og tilbake ved Hustad/Farstad, i retning Bud og i retning Averøya.

– Flere politienheter jakter på han, driver forfølgelse, men han nekter å stoppe. Like før 16.00 kolliderer han med en motgående bobil på Atlanterhavsvegen, forteller hun når hun oppsummerer hendelsesforløpet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Biljakten varte gjennom store deler av Fræna, før det endte i kollisjon ved Atlanterhavsvegen i Averøy.

Eldre ektepar sendt til sjukehus

I bobilen satt et eldre ektepar fra Sørlandet. Ifølge politiet ser det ut som det har gått bra med dem. Etter ulykken ble de sendt til sjekk på sjukehuset i Molde.

Det er store skader på begge bilene, og deler av Atlanterhavsvegen var stengt en periode i ettermiddag.

Sjåføren av stasjonsvognen er pågrepet, mistenkt for ruskjøring.

– Det er opp til juristen hva han vil bli siktet for, men sannsynligvis trafikkuhell med mulig personskade og for ikke å ha stoppet for politiet, forteller operasjonslederen.

–150 i 50-sonen

Til Romsdals Budstikke forteller flere vitner om svært høy fart under biljakten.

– Det er 50-sone på stedet, men jeg er sikker på at han kjørte i 150, sier ett av dem, og legger til at barna som lekte ute i hagen måtte hentes inn av frykt for at det skulle skje en ulykke.

Operasjonsleder Siri Engdahl vil ikke kommentere farten under biljakten.

– Det skal etterforskes.

Hun opplyser også at det ble lagt ut spikermatter, men at mannen altså ikke stoppet på grunn av det.

Spesialenheten er varslet

Hun ønsker ikke å svare på om det var riktig vurdert å kjøre så fort som vitnene beskriver.

– Det var en vurdering politiet gjorde underveis. Dette var en person som drev med farlige forbikjøringer og holdt høy hastighet. Det var vår vurdering der og da.

Hun forteller at spesialenheten er varslet, og at det er rutine i slike saker der politiet er involvert.