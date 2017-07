Dramatisk biljakt endte i frontkollisjon

Torsdag ettermiddag mellom klokken 15.30 og 15.45 frontkolliderte en personbil og en bobil på Atlanterhavsvegen i Averøy kommune. Ifølge Romsdals Budstikke hadde personbilen blitt jaktet på av politiet gjennom store deler av Fræna kommune, etter at sjåføren, mistenkt for ruskjøring, hadde blitt forsøkt stoppet for kontroll i Fræna.

Mannen skal ha kjørt sin eldre stasjonsvogn forbi Hustad og Farstad i Fræna kommune og videre mot Vevang i Eide kommune, og flere ganger ha snudd før det endte i kollisjon. Det skal ha gått bra med alle involverte, men de materielle skadene skal være omfattende.

–150 i 50-sonen

Sjåføren av personbilen skal være en kjenning av politiet fra Nordmøre. Til Romsdals Budstikke forteller flere vitner om svært høy fart under biljakten.

– Det er 50-sone på stedet, men jeg er sikker på at han kjørte i 150, sier ett av dem, og legger til at barna som lekte ute i hagen måtte hentes inn av frykt for at det skulle skje en ulykke.

– Livsfarlig kjøring

Politiet skal nesten ha klart å stoppe sjåføren ved Stemshallen på Farstad, men han klarte altså å komme seg videre i retning Vevang med to politibiler etter seg.

Operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt beskriver kjøring som livsfarlig, ifølge Romsdals Budstikke.

– Dette kunne gått mye verre, sier hun til avisa.