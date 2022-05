Drakk øl og whisky før han sette seg i bilen

Ein mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømd for å ha køyrd bil med ein alkoholpromille på 2,67. Mannen tilstod i retten, men meinte han var på «stigande rus» og at promillen ikkje var slett so høg då kan køyrde bil. Mannen var på veg heim frå ein kompis då bilen hamna i grøfta. No er han dømd til 24 dagar i fengsel, tap av førarretten i tre år og fem månader, og må betale ei bot på 70.500 kroner.