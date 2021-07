Drakk en kopp med Antibac og stakk av

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Like etter midnatt torsdag kveld fikk politiet et litt uvanlig oppdrag i Molde. I hotellresepsjonen midt i byen skal ei kvinne ha skrudd toppen av en Antibac-flaske, helt innholdet over i et beger, før hun drakk håndspriten og la på sprang.

– Vi lette etter kvinna i området uten å finne henne, opplyser operasjonsleder i politiet.

Politiet anslår at kvinna fikk i seg ca. 1,5 desiliter.

Politiet meldte om hendelsen natt til fredag på Twitter. Foto: Skjermdump fra Twitter

Fått flere henvendelser om desinfeksjonsmidler

På verdensbasis har man hatt hendelser der mennesker har dødd etter å ha drukket håndsprit som erstatning for brennevin. I Møre og Romsdal er det ikke ofte politiet får henvendelser som går på håndsprit, men det er heller ikke første gang.

Andre politidistrikt har også hatt saker om feil bruk av håndsprit.

Giftinformasjonen, som er det nasjonale rådgivningsorganet for akutte forgiftninger, har sett en økning i henvendelser om desinfeksjonsmidler siden pandemien startet.

– Dette gjenspeiler trolig at disse produktene nå er tilgjengelige overalt, sier seniorrådgiver Jartrud Wigen Skjerdal.

I 2019 mottok Giftinformasjonen 762 henvendelser om hendelser med desinfeksjonsmidler der mennesker ble eksponert. I 2020 var tallet 1918, og så langt i år er antall henvendelser 779.

Skjerdal understreker at tallene gjelder alle desinfeksjonsmidler. I tillegg gjør hun oppmerksom på at det er flere som blir forgiftet enn de som dekkes av statistikken til Giftinformasjonen. Noen ringer direkte til sjukehus eller andre helseinstitusjoner dersom de frykter at de er blitt forgiftet.

Flest henvendelser om barn

De fleste henvendelsene er etter at barn ved et uhell har fått i seg desinfeksjonsmidler.

– Hånddesinfeksjon smaker ofte vondt, derfor er det heldigvis sjelden at barn svelger så mye at det blir farlig, sier hun.

De vanligste hånddesinfeksjonsmidlene er basert på alkoholforbindelser. De inneholder ofte en blanding av etanol, andre alkoholer, og ulike tilsetningsstoffer. Foto: Tina Brock / NRK

Kan trenge sykehusbehandling

Politiet rådførte seg med helsepersonell etter melding om kvinna som skal ha drukket Antibac i Molde. De konkluderte med at mengden kvinna drakk trolig ikke er helsefarlig. Giftinformasjonen understreker uansett at slike produkter kan skape store helseutfordringer.

– Et større inntak kan gjør at man trenger sjukehusbehandling, sier Skjerdal og oppfordrer folk til å alltid ringe dersom de blir i tvil.

Hotelldirektør ved Scandic Alexandra Molde, Vanja Braute, vil helst ikke kommentere saken annet enn at hun synes den er trist.

