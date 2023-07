Døydde under mating

Ein pasient i ein sunnmørskommune blei tidlegare i år kvelt og døydde under mating. Pasienten var pleietrengande og måtte ha hjelp til å ete. Det var sett inn fleie tiltak for å unngå kveling under mating, men likevel sette pasienten fast mat i halsen og døydde. Kommunen har evaluert hendinga og Statsforvaltaren kjem ikkje til å følge opp saka vidare.