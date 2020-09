Døydde ikkje av GHB

Politiet åtvara i sommar om at det kunne vere farleg GHB i omløp i Ålesund. Bakgrunnen var dødsfallet til to unge personar som dei mistenkte døydde av GHB-overdose. – Obduksjonsrapporten viser ikkje spor av GHB, og saka er no lagt bort, seier Ynge Skovly i politiet. Politiet kan ikkje gå ut med dødsårsaka på grunn av teieplikt, men opplyser om at det ikkje er mistanke om noko straffbart.