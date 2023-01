Døydde etter fall i akuttmottaket

Ei eldre kvinne fekk hjerneblødning og døydde etter å ha falle ut av senga ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus før jul.

Kvinna var utan tilsyn i nesten 50 minutt, men det er ukjent kor lenge ho blei liggande på golvet før ein sjukepleiar oppdaga kva som hadde skjedd. Kvinna braut også arma og hofta i fallet.

Ifølgje Statens helsetilsyn var kvinna svært skrøpeleg, men fallet skal ha framskunda dødsfallet.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ber no sjukehuset sette inn tiltak for å unngå at noko liknande skjer på nytt.