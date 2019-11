Dotterselskap slit

Havyard Group i Fosnavåg i Herøy slit med dotterselskapet Havyard Ship Technology. Havyard opplyser til børsen at eigenkapitalen i dotterselskapet er tapt og at det ikkje greier å betene låna sine. Årsaka er at Havyard Ship Technology må skrive av tap på prototypeprosjekt som er under bygging ved veftet i Leirvik i Sogn. Dette gjeld mellom anna fem ferjer til Fjord1.