Dørselgere pågrepet og utvist

To polske menn er pågrepet og utvist for to år etter å ha opptrådt skremmende og hensynsløst i forbindelse med dørsalg av julepynt i Vestnes. De to er på vei ut av landet. Politiet ber om tips dersom flere har ubehagelige opplevelser med dørselgere.