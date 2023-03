Døpte brønnbåt

Brønnbåtrederiet Intership fra Hareid har døpt brønnbåten «Inter Atlantic». Ifølge selskapet er dette en av markedets mest moderne brønnbåter. Båten er designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann.