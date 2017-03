KLIPPE KLIPPE: Her forsvinner det lange håret til Silja Marie Utvik. Det skal brukes som parykk på noen andre sitt hode. Foto: PRIVAT

For mange kan det være vanskelig å miste håret, og ofte ligger det også en trist historie bak hårtapet. Silja Marie Utvik fra Ålesund har mistet både moren og søsteren i kreft, og det var dessverre ingen cellegift som kunne hjelpe dem.

Da hun var hos frisøren onsdag, hadde hun lyst til å utgjøre en forskjell for andre som har mistet håret.

– Det kan være kjipt å miste håret, men samtidig er det ikke verdens undergang, og jeg har lyst til å hjelpe folk på den måten jeg kan, forteller hun.

Håper å starte en trend

FØR KLIPP: Silja Marie Utvik var litt spent, men var innstilt på at hun ville få bort håret og gi det til noen som trenger det. Foto: PRIVAT

Totalt lot Utvik frisøren klippe av 36 centimeter av det lange, brune håret, som forhåpentligvis kan skape glede i noen andre sitt liv.

– Jeg var egentlig klar for å klippe bort håret, og hadde lyst til å gi det bort. Det var jeg som foreslo at håret skulle brukes på noen andre, og forhåpentligvis kan jeg være med på å starte en trend, sier hun.

Og frisøren hun klipte seg hos, Hårmaker'n i Ålesund, kan bekrefte at Utvik har inspirert de til å følge i hennes fotspor.

– Vi likte ideen veldig godt, og kommer til å klippe folk som vil gi bort håret gratis, forteller faglig leder ved salongen, Mein Cathrine Torset.

Kravet til de som tar imot håret er at det er minimum 30 centimeter langt, og det brukes til å lage parykker og hårdeler til mennesker med hårsykdommer.

– Håret betyr enormt mye for folk, og det er ikke nødvendigvis så lett å gi det fra seg. Det er spesielt når en dame i den alderen har lyst til å gi bort håret, mener Torset.

– En flott handling

SKRYTER: Pressesjef i Kreftforeningen, Erik Vigander, synes Utvik har gjort en flott handling. Foto: Øyvind Bjørkum / Kreftforeningen

Foreløpig er det ikke så mange som har gitt bort håret på denne måten, og det finnes kun en klinikk i Norge som tar imot hår.

Men også Kreftforeningen får fra tid til annen henvendelser fra folk som har lyst til å donere bort hår.

– Vi synes dette er en flott handling og viser at folk bryr seg om andre. Det er veldig positivt at unge engasjerer seg i kreftsaken. Når kreftpasienter går på cellegift, mister de ofte håret. For noen, og kanskje spesielt unge, kan dette være en stor ekstra belastning. Mange kreftrammede vil derfor være svært takknemlige for at de kan få parykker laget av ekte menneskehår, sier pressesjef Erik Vigander i Kreftforeningen.