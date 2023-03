Dømt til ungdomsstraff

Ein tenåring frå Nordmøre er dømt til ungdomsstraff med ei gjennomføringstid på eitt år og seks månader, subsidiært fem månader i fengsel.

Tenåringen er dømt for å ha slått ein mann i hovudet slik at han fell i bakken og slo hovudet i asfalten. Dette skjedde etter at det hadde oppstått ei konflikt utanfor ein utestad. Mannen mista bevisstheita då han slo hovudet og måtte sy åtte sting.

Han er også dømt for å ha slått ein annan person i ansiktet slik at han fell bakover og over eit verandarekkverk og for å ha kome med truslar mot fleire personar.

I tillegg er han dømt for oppbevaring av hasj til eige forbruk og for vidaresal.

Tenåringen er også dømt for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort og for å ha køyrd 170 kilometer i timen i ei 80-sone.

I tillegg til straffa må han betale 17.250 kroner i skade- og oppreisingserstatning til mannen han slo i hovudet.