Dømt til ungdomsstraff

En gutt under 18 år er dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år blant annet for seksuell omgang med en jente på under 14 år.

Gutten har, ifølge dommen, også spredd to seksualiserte videoer av en ung jenter til flere personer. I tillegg er han også dømt for skremmende og plagsom oppførsel.

Gutten må også betale oppreisningserstatning til jenta han forgrep seg på på 175.000,- kroner.