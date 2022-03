Dømt til ungdomsstraff

Ein no 18 år gamal mann er dømt til ungdomsstraff med ei gjennomføringstid på 2 år og seks månader. Subsidiært er han dømt til fengsel i eitt år og seks månader. Han er dømt for mellom anna oppbevaring av materiale som seksualiserer barn, for å ha oppført seg seksuelt krenkande mot barn under 16 år og for seksuell handling med eit barn under 16 år. Mannen skal ha vore rundt 17 år då dette skjedde og har difor fått ungdomsstraff. Han er også dømd til å betale 150.000 kroner i erstatning til ei jente og 20.000 kroner i erstatning til ei anna jente.