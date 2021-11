Dømt til tvunget psykisk helsevern

Ei kvinne i 30-åra fra Sunnmøre er dømt til tvunget psykisk helsevern etter en brann på Sunnmøre i august i fjor. Ifølge dommen tente kvinna på papir og gjenstander slik at det oppsto brann og røykutvikling i leiligheten hun bodde i. Retten konkluderer med at handlingen satte andre som bodde i leiiligheter i samme bygg i livsfare, og retten mener også at kvinna handlet med forsett.