Dømt til tvungent psykisk helsevern

Ein mann i 30 åra er dømt til tvungent psykisk helsevern for alvorlege truslar og vald. Ifølge dommen gjekk mannen ved eit tilfelle til angrep på mora si. Ved eit anna høve gjekk han inn på ein matbutikk der han budde og var truande med ein kniv. Retten meiner at tvungent psykisk helsevern er nødvendig på grunn av mannen sin psykiske helsetilstand og for å gi tilstrekkeleg samfunnsvern.