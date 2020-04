Dømt til sju månader i fengsel

Ein mann i 30-åra er i Romsdal tingrett dømt til sju månader i fengsel for grov vald og truslar. Han er blant anna dømt for å ha slått kjærasten slik at ho mista bevisstheita og for å ha slått ho i hovudet med ein tallerken. Handlingane er gjort på ein særleg smertefull eller krenkande måte, står det i dommen. I tillegg til sju månader i fengsel må han betale 25 000 kroner i oppreisningserstatning til kvinna. Mannen er også dømt for å ha hatt med ei øks på bussen, kome med truslar mot politiet og for å ha brote besøksforbodet.