Dømt til sju års fengsel

En mann fra Vest-Oppland er i Gjøvik tingrett dømt til sju års fengsel for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og for voldtekt mot barn under 14 år. Offeret skal ha vært mannens fosterbarn, ifølge dommen. Fosterbarnet er ifølge Sunnmørsposten fra Sunnmøre.