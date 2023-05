Dømt til seks års fengsel

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i seks år for valdtekt av dottera si. Jenta skal ha vore under 14 år då overgrepa starta. Ifølge ei dom frå Møre og Romsdal tingrett varte overgrepa over fleire år. Retten meiner at valdtekta er grov fordi det blir lagt vekt på jenta si unge alder og at det skjedde gjentatte overgrep.

Mannen er også dømt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd i dottera sitt nærvær og for forsøk på seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 300.000 kroner i erstatning til jenta.