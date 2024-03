Dømt til samfunnsstraff

Ein mann i slutten av tenåra frå Nordmøre er dømt til 36 timar med samfunnsstraff. Han er mellom anna dømt for å ha vore truande mot ein Nav-tilsett, ein skulerådgivar og ein politibetjent.

Saman med broren sin var han også tiltalt for vald mot ein tredje person, men dette blei dei to frikjent for i retten.