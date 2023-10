Dømt til over tre års fengsel for overgrep på Moldebadet

Ein mann i slutten av 20-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i tre år og seks månader etter eit seksuelt overgrep på Moldebadet tidlegare i år.

Mannen blei dømt for seksuell omgang med ei jente under 16 år og for å ha skaffa seg den seksuelle omgangen ved bruk av vald.

Ifølge dommen blei overgrepet avdekt ved at ei badevakt skal ha observert at jenta var lei seg og tok kontakt for å spørje kva som hadde skjedd.

Retten har lagt vekt på at det i denne saka var snakk om ein sårbar person i eit offentleg bad.

– Fornærma har ein diagnose som lett psykisk utviklingshemming og er moden på linje med eit barn på 8–9 år. Det er skjerpande, står det i dommen.

Mannen erkjente ikkje straffeskuld då saka blei behandla i retten.

I tillegg til fengselsstraffa må han også betale 225.000 kroner i erstatning til jenta.