Dømt til over tre år i fengsel

Ein mann i 30-åra frå Nordmøre er dømt til fengsel i tre år og to månader. Mannen er dømt for å ha gjort ei handling, som kvalifiserer som seksuell, med eit barn under 14 år. Valdtekta er grov fordi det blir lagt særleg vekt på den fornærma sin alder, står det i dommen. Mannen har ein familierelasjon til den fornærma.

Han er også dømt oppbevaring av over 20.000 bilde og 5.000 videoar som viste seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserte barn.

Mannen erkjente ikkje straffskuld då saka mot han blei behandla i Møre og Romsdal tingrett.

Retten la vekt på den fornærma sin unge alder og at det her var snakk om eit tillitsbrot. I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale 125.000 kroner i erstatning til den fornærma.