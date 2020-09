Dømt til ni måneders fengsel

En 43 år gammel mann fra Romsdal er dømt til 9 måneders fengsel for en rekke grove tyverier. I sommer brøt han seg inn i to containere ved Brynhallen i Hustadvika og tok verktøy og andre gjenstander for fire hundre tusen kroner. Han ble også dømt for omsetning av rusmidler og ruskjøring. Dette er den 13. gangen har blir dømt for vinningskriminalitet.