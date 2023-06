Dømt til nesten fem års fengsel

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i fire år og ti månader for å ha valdtatt kona si. Mannen er også dømt for å ha vore valdeleg i forkant og under valdtekta, og for å ha trua med å drepe kvinna.

Ifølge dommen forsøkte mannen å teipe igjen munnen til kvinna. Han tok også kvelartak på ho og slo henne fleire gonger i hovudet og ryggen.

Kvinna greidde seinare å flykte til naboen som budde i kjellarleilegheita. Ho bad så naboen om å ringe politiet.

Kvinna hadde også gjort opptak av deler av hendinga. Der kan ein høyre at den no dømde mannen truar kona.

Under rettssaka nekta mannen for det han var skulda for. Retten meinte derimot at bevisa peika i retning av at mannen er skuldig og dømde han til fengsel.