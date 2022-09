Dømt til fengselsstraff

Ein 17 år gamal gut er dømt til samfunnsstraff i 100 dagar med ei gjennomføring på fem månader, subsidiært fengsel i 100 dagar for vald og truslar.

Aktor Magne Kvalvik bad om 90 dagars samfunnsstraff då saka var oppe i tingretten førre veke. Han meinte at fengsel ikkje ville vere det rette for å få tenåringen på rett spor. Retten har vore einig i dette.

Tenåringen er dømt for vald mot ein jamaldrande og truslar mot fleire personar. Han erkjente straffskuld for alle tiltalepunkta under rettssaka.

Valden som tenåringen no er dømt for skjedde saman med fleire andre personar. Dei skal både ha slått og sparka den andre tenåringen medan han låg på bakken. I dommen står det at retten meiner at valdsbruken og trugslane i denne saka er alvorlege.