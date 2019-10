Dømt til fengsel på vilkår

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til 60 dagar i fengsel på vilkår, med ei prøvetid på to år, for oppbevaring av bilde og video som seksualiserer barn. Han er også dømt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd mot eit barn under 16 år. Lang liggetid hos politiet er årsaka til at straffa blir på vilkår.