Dømt til fengsel i seks månader

Ein mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i seks månader for oppbevaring av amfetamin og for køyring i ruspåverka tilstand. Mannen blei stoppa for kontroll i desember 2019. Då politiet ransaka leilegheita til mannen fann dei 88 gram amfetamin. 90 dagar av straffa blir utsett med ei prøvetid på to år. Mannen blir også dømt til å betale ei bot på 80.000 kroner og må greie seg utan lappen i tolv månader.