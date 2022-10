Dømt til fengsel i seks år

En mann i 60-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i seks år for overgrep mot tre barn under 14 år og 16 år.

Det første overgrepet mannen er dømt for skal ha skjedd for over 20 år siden.

Mannen må også betale erstatning på til sammen 520.000 kroner til de tre.