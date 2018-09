Dømt til fengsel i over ett år

To menn i 30-årene fra Albania er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel for oppbevaring av narkotika. Til sammen hadde de 1,5 kg narkotika hjemme hos seg, både kokain og hasj, skriver Sunnmørsposten. Den ene av mennene erkjente straffskyld for å ha oppbevart narkotikaen som ble funnet i leiligheten og ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Den andre benektet straffskyld og ble dømt til ett år og åtte måneder.