Dømt til fengsel i over 1 år

En mann i slutten av 20-åra er dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder, der 5 måneder blir gjort betinget for trusler mot en politimann og for å ha kjørt en stjålet bil. Han er også dømt for å ha kjørt uten førerkort og for flere tilfeller av tyveri og oppbevaring av narkotika. I dommen fra Romsdal tingrett står det at han i perioden 2012 til 2020 er straffedømt seks ganger og ilagt flere forelegg. Det er i skjerpende retning at han tidligere er domfelt for tilsvarende vinnings- og narkotikaforbrytelser, står det i dommen.