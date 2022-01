Dømt til fengsel i fem måneder

En mann fra Nordmøre er i tingretten dømt til fengsel i fem måneder for oppbevaring av overgrepsmateriale som seksualiserer barn. Retten ser det som skjerpende at mannen tidligere er dømt for befatning med overgrepsmateriale. I tillegg er mannen dømt for flere tilfeller av onanering på offentlig sted. Mannen fikk noe fratrekk på straffen fordi behandlinga av saken har tatt lang tid.