Dømt til fengsel i et år

En mann i 40-årene er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i et år for å ha forledet ansatte ved NAV. I ni måneder fikk han over 120 000 kroner for mye i dagpenger fra NAV fordi han unnlot å oppgi hvor mange timer han hadde jobbet. Han er også dømt for trusler, oppbevaring av narkotika, og for å ha kjørt bil mens han var rusa. Mannen er domfelt en rekke ganger tidligere, senest i 2014.