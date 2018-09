Dømt til fengsel i 21 månader

Ein mann i 70-åra frå Ålesund er dømt til fengsel i eitt år og ni månader, mellom anna for å ha ønskt å forgripe seg på ein nyfødd baby. Det melder TV2. Dette er tre månader mindre enn aktor la ned påstand om under rettssaka. Mannen skal i nærare fire år ha chatta ulovleg om grove seksuelle overgrep mot born ned fleire titals personar, i tillegg til å dele overgrepsbilete og videoar på nett. Mannen i 70-åra tilstod alle tiltalepunkta under rettssaka mot han i august.