Dømt til fengsel for vold

En mann i 20-åra fra Sunnmøre er dømt til fengsel i ett år og elleve måneder for vold. Fullbyrding av tre måneder av straffen utsettes med en prøvetid på tre år.

Det var i juli i fjor at mannen slo og sparket en mann slik at han falt og fikk ett brudd i foten. Samtidig slo, sparket og overfalt han en annen mann. Mens mannen lå på bakken sparket den nå dømte mannen ham gjentatte ganger. Som følge av dette fikk også han et brudd i foten. Ifølge retten skal begge hendelsene ha skjedd uten foranledning og hatt en karakter av overfall. Begge mennene ble 100 % sykmeldt etter volden. Retten vektlegger mellom annet at det fremstår som en tilfeldighet at de fornærmede ikke ble påført mer alvorlige skader.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 60.000 kroner i erstatning til hver av de to fornærmede.