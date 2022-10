Dømt til fengsel for truslar

Ein mann i 60-åra er dømt til fengsel i 70 dagar for å ha kome med alvorlege truslar. Ifølge kom mannen med drapstruslar via SMS og brev til ein annan mann. Mannen i 60-åra har tidlegare blitt dømt for liknande truslar og var under ei prøvetid på tre år då dette skjedde. Fengselstida er difor ei samla straff for dei to sakene mannen no er dømt for.