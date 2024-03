Dømt til fengsel for seksuelt krenkende atferd

En mann fra Nordmøre er dømt til fengsel i 90 dager for seksuelt krenkende atferd.

Mannen har to ganger stått naken frem i et åpent vindu i leiligheten sin og onanert slik at flere har sett det.

Mannen har erkjent straffskyld for begge forholdene og forklart at han var svært ruset ved begge anledningene.