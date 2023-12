Dømt til fengsel for seksuelle handlingar på arbeidsplass

Ein mann i 20-åra er dømt til fengsel i ti månader for seksuelle handlingar mot tre jenter han jobba saman med på ein serveringsstad.

Mannen er dømt både for å ha gjort seksuelle handlingar med personar under 16 år og for å ha gjort seksuelle handlingar mot nokon som ikkje samtykka i det.

Ifølge dommen skjedde dette på arbeidsplassen, både før, like etter og i arbeidstida. Retten meinte det var skjerpande at mannen hadde gjort gjentatte seksuelle handlingar utan samtykke, og at dette skjedde over tid, der to av dei fornærma var under 15 år. Dei vektla også at handlingane hadde skjedd på ein stad der dei fornærma hadde krav på å føle seg trygge og at alle jentene var fleire år yngre enn mannen.

Mannen nekta straffskuld, men retten vektla forklaringane til både dei fornærma og andre tilsette som jobba saman med dei.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen også betale erstatning på 60.000 og 50.000 kroner i erstatning til to av jentene.