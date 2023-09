Dømt til fengsel for overgrep

Ein mann i 30-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i tre år for seksuell omgang med barn under 10 år og for seksuell omgang med barn under 14 år. To år av straffa er utsett med ei prøvetid på to år. Det var tre fornærma i saka og dei første overgrepa skjedde for 20 år sidan. Dei siste skjedde 12 år sidan. Mannen hadde ein familierelasjon til alle dei fornærma.

Ifølge dommen har mannen diagnosen lett psykisk utviklingshemma. Retten meinte likevel at den ikkje gjer at mannen er utilrekneleg. Mannen har fått reduksjon i straffa, og retten har konkludert med at deler av den blir på vilkår, på grunn av mannen sitt evnenivå. Retten meinte også det var formildande at mannen var 16 år då dei første overgrepa skjedde.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale totalt 575.000 kroner til dei tre fornærma i saka.